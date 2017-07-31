Los Angeles Times: МОК договорился с Лос-Анджелесом о проведении ОИ-2028

Лос-Анджелес достиг соглашения с руководством Международного олимпийского комитета (МОК) о проведении летних Олимпийских игр в 2028 году, сообщает Los Angeles Times.

Ранее исполком МОК принял решение о целесообразности одновременного проведения выборов столиц сразу двух летних Олимпиад (2024, 2028), так как среди претендентов на проведение Игр-2024 остались только Париж и Лос-Анджелес. Выбор столиц Игр 2024 и 2028 годов должен пройти 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.

Лос-Анджелес в третий раз примет Игры после 1932 и 1984 годов. Последний раз в США летние Игры состоялись в Атланте в 1996 году. Зимние — в 2002-м в Солт-Лейк-Сити. Решение американского города отдаёт проведение Игр-2024 Парижу.

Международный олимпийский комитет сделает заявление об этом в ближайшие часы.