Президент Путин приветствовал успех России на Сурдлимпийских играх — 2017

Президент России Владимир Путин направил приветствие российской делегации – участнику XXIII Сурдлимпийских летних игр 2017 года в Самсуне (Турция).

«Все – и спортсмены, и тренерский состав, и специалисты – сработали на «отлично», продемонстрировали командную сплочённость и победный настрой. Ещё раз убедительно доказали, что наша сурдлимпийская сборная – сильнейшая на планете. Сегодняшняя торжественная встреча – дань огромного уважения вашему мужеству, упорному труду и силе духа. Ещё раз поздравляю с прекрасным завершением Игр, желаю удачи и всего самого доброго», — говорится в телеграмме президента России на официальном сайте главы государства.

На завершившейся 30 июля в Самсуне XXIII летней Сурдлимпиаде сборная России завоевала 199 наград (85 золотых, 53 серебряные и 61 бронзовую) и выиграла медальный зачёт соревнований.