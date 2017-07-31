Женская сборная Италии и Анастасиу выиграли ЧЕ по стрельбе в ските

Женская сборная Италии завоевала золотые медали чемпионата Европы по стрелковым видам спорта, который проходит в Баку (Азербайджан), в упражнении «скит».

В финальных соревнованиях итальянские спортсменки нанесли поражение команде Украины со счётом 40:34. Бронзовые награды завоевали стрелки из Кипра.

В личном турнире в этой дисциплине чемпионкой Европы стала француженка Люси Анастасиу, победившая в перестрелке Андри Элефтериу из Кипра. Бронзовым призёром стала немецкая спортсменка Кристина Венцель.