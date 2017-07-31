Журова: паспорт у атлетов никто не отберёт, а значит, они выиграют как россияне

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что российским легкоатлетам запрещено исполнять гимн страны на территории официальных объектов чемпионата мира в Лондоне.

«Это вызывает возмущение и недоумение. Все эти шаги, к сожалению, направлены только на то, чтобы мы отказались от соревнований. У меня есть абсолютное убеждение, что это всё направлено на то, чтобы ребята просто собрались, уехали, не выступили и не выиграли эти медали, пусть даже под нейтральным флагом. Все всё прекрасно понимают и знают, потому что паспорт у них никто не отберёт, а значит, они выиграют как россияне. И каждый болельщик на стадионе будет это знать. Все будут знать, что это россияне, которым запретили даже просто произнести слова своего гимна. Я убеждена, что нужно сейчас просто выйти и выиграть, чтобы они злобной слюной подавились», — приводит слова Журовой RT.