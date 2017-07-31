Накануне юбилея трагически погиб гандбольный тренер В. Лавров

31 июля в результате ДТП на трассе Лабинск – Майкоп погиб заслуженный тренер России по гандболу, экс-наставник ставропольского клуба «Динамо-Виктор» и сборной России по пляжному гандболу Виктор Лавров. 1 августа ему должно было исполниться 75 лет. Соболезнования в связи со смертью отца получает депутат Думы Ставропольского края, олимпийский чемпион 2000 года по гандболу Игорь Лавров.

По предварительным данным, автомобиль Лаврова столкнулся с КамАЗом. Основной удар пришёлся именно на водительскую сторону. Лавров сам ехал за рулем. Вместе с ним в машине находился спортивный директор гандбольного клуба «Динамо-Виктор» Аркадий Халявский и ещё один их друг. Этот мужчина получил серьёзные травмы, он находится в реанимации. С Халявским всё в порядке. Он ударился головой, но госпитализации не понадобилось, сообщает «КП».

Виктор Лавров 27 лет возглавлял специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по гандболу города Ставрополя. Десятки его воспитанников заявили о себе не только на всю страну, но и на весь мир, входили и входят в настоящий момент в основной, молодёжный и юношеский состав сборной России по гандболу. Известный наставник много лет тренировал не только ставропольский «Динамо-Виктор», но и национальную сборную по пляжному гандболу. В последнее время Виктор Георгиевич работал директором клуба «Динамо-Виктор».