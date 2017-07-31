Жуков: нам надо 25 тысяч допинг-проб брать, а иностранцы берут только 6 тысяч

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что иностранные допинг-офицеры берут слишком мало проб у российских спортсменов. Необходимые для полного контроля 25 тысяч проб можно будет собирать только тогда, когда будет восстановлено в правах Российское антидопинговое агентство.

«Нам предстоит реализовать национальный план по борьбе с допингом. Он всеохватывающий, если он будет реализован, то никаких проблем в принципе не будет возникать. В наших планах полностью восстановить РУСАДА, первый шаг сделан, разрешено тестирование и планирование тестирования. Надеюсь, осенью на конгрессе ВАДА РУСАДА будет полностью восстановлено и на всю мощность заработает лаборатория.

Нам надо 25 тысяч проб брать, а за последние полтора года иностранные офицеры берут только 6 тысяч проб, этого недостаточно, надо больше", — приводит слова главы ОКР «Интерфакс».