Морозевич обыграл Пономарёва на шахматном турнире в Биле

В седьмом туре гроссмейстерского турнира, проходящего в рамках традиционного фестиваля в Биле, россиянин Александр Морозевич обыграл Руслана Пономарёва и догнал украинца в турнирной таблице. Также победы одержали Хоу Ифань, Нико Георгиадис и Петер Леко. Давид Навара и Пентала Харикришна сыграли вничью.
Результаты партий 7-го тура
Александр Морозевич (Россия) — Руслан Пономарев (Украина) – 1:0.
Ноэль Штудер (Швейцария) — Нико Георгиадис (Швейцария) – 0:1.
Петер Леко (Венгрия) — Рафаэл Ваганян (Армения) –– 1:0.
Хоу Ифань (Китай) – Этьен Бакро (Франция) – 1:0.
Давид Навара (Чехия) – Пентала Харикришна (Индия) – 0,5:0,5.
Положение после 7-го тура
1-4. Хоу Ифань, Этьен Бакро, Пентала Харикришна, Нико Георгиадис — 4,5.
5-6. Александр Морозевич Руслан Пономарев — по 4.
7. Петер Леко — 3,5.
8. Давид Навара – 2,5.
9. Рафаэл Ваганян — 2.
10. Ноэль Штудер — 1.