МОК подтвердил договорённость с Лос-Анджелесом о проведении ОИ-2028

Международный олимпийский комитет (МОК) официально подтвердил договорённость с Лос-Анджелесом о том, что американский город примет Олимпийские игры 2028 года. Взамен МОК будет финансировать молодёжные и детско-юношеские спортивные программы города – будущего хозяина Игр на протяжении 11 лет в размере $ 1,8 млрд, сообщает пресс-служба МОК.

Для окончательного объявления Лос-Анджелеса хозяином Игр-2028 необходимо ратифицировать трёхстороннее соглашение между МОК, Лос-Анджелесом и Парижем, которому в такой ситуации предстоит принять Игры-2024. Подписание соглашения планируется на 131-й сессии МОК, которая пройдёт в сентябре в Лиме.