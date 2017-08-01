IAAF ждёт от Минспорта РФ ответа на доклад Макларена о господдержке допинга в РФ

В тексте доклада рабочей группы IAAF под руководством Руне Андерсена, которая рекомендует сохранить отстранение ВФЛА, в качестве невыполненных условий называется, в частности, отсутствие достаточного числа допинг-проб, а также продолжение работы тренеров Виктора Чегина и Владимира Казарина.

Отдельным пунктом выделено условие о том, что IAAF ждёт реакции от Министерства спорта РФ на доклад Ричарда Макларена.

«Должен быть получен официальный ответ на заключения из доклада Макларена, в котором говорится о том, что должностные лица Министерства спорта, ФСБ и Центра спортивной подготовки были вовлечены в систему поддержки допинга. Либо эти выводы должны быть убедительно опровергнуты, либо подтверждены и надлежащим образом устранены.

Министр спорта РФ Павел Колобков принял участие в нашей встрече с ВФЛА в Москве, которая прошла 13 июня, поэтому мы смогли напрямую объяснить ему, насколько важно нам получить ответ на этот вопрос, — это продемонстрирует, что проблемы, с которыми столкнулась ВФЛА, были надлежащим образом признаны, рассмотрены и больше не повторятся. Министр пообещал, что российские власти ответят на выводы из доклада Макларена. Мы ожидаем ответа в самое ближайшее время», — говорится в докладе рабочей группы, опубликованном на сайте организации.