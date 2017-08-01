Адамов: перейти в МФК «Спартак» я мог ещё в феврале

Защитник Роман Адамов прокомментировал своё решение подписать контракт с московским мини-футбольным клубом «Спартак». Ранее он защищал цвета санкт-петербургского «Политеха».

«Перейти в «Спартак» я мог ещё в феврале, но жизнь сложилась так, что в итоге я оказался в «Политехе». В итоге от судьбы не убежишь, и как только красно-белые вновь проявили интерес к моей персоне, я не раздумывая ответил согласием!

Со многими ребятами я давно знаком, ведь мы не первый год играем против друг друга. У меня замечательные отношения с Сергеем Волошиным, с которым мы дружим уже очень много лет.

Я очень рад оказаться в таком великом и амбициозном клубе. «Спартак» всегда на слуху и является главным раздражителем для всех соперников. Постараюсь приложить максимум усилий, чтобы помочь команде наконец-то стать победителем Высшей лиги!» — цитирует Адамова официальный сайт клуба.