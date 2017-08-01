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Бах: МОК приветствует решение Лос-Анджелеса подать заявку на проведение ОИ-2028

1 августа 2017, вторник. 09:51. Другие

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах приветствовал решение Лос-Анджелеса подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2028 года. Для окончательного объявления Лос-Анджелеса хозяином Игр-2028 необходимо ратифицировать трёхстороннее соглашение между МОК, Лос-Анджелесом и Парижем, которому в такой ситуации предстоит принять Игры-2024. Подписание соглашения планируется на 131-й сессии МОК, которая пройдёт в сентябре в Лиме.

«МОК приветствует это решение олимпийского и паралимпийского заявочных комитетов Лос-Анджелеса. Мы убеждены в том, что в августе сможем достичь трёхстороннего соглашения с Лос-Анджелесом и Парижем. Таким образом будет создана взаимовыгодная ситуация для всех партнёров», – цитирует Баха официальный сайт МОК.

МОК подтвердил договорённость с Лос-Анджелесом о проведении ОИ-2028
Источник: Официальный сайт Международного олимпийского комитета Сообщить об ошибке
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Томас Бах ОИ-2024
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