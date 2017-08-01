Колмогоров: надо быть идиотом, чтобы сказать «будем бороться за лидерство с США»

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров оценил выступление подопечных на чемпионате мира в Будапеште. Россияне завоевали три золота, три серебра и четыре бронзы.

«В нашей целевой комплексной программе был чётко прописан план на чемпионат мира в Будапеште: две золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Да, мы перевыполнили план, но у нас было много упущенных возможностей, и мы их видим.

Когда сборная России может сравняться с американцами? Не в ближайшие годы. Поясню почему: если сравнивать отборы в команды США и России, то наши лидеры приблизительно равны. Но вот третья или четвёртая позиции в России равна 30-40-му месту в США. Поэтому американцам по барабану, когда проводить отбор: у них всё равно кто-то да выплывет. Да, мы постараемся на Олимпиаде в Токио составить американцам достойную конкуренцию на отдельных дистанциях. Но надо быть полным идиотом или неполным профессионалом, чтобы сказать, что мы будем бороться с командой США за лидерство. Вот то, что мы можем занять места со второго по пятое, – это вполне реально», — цитирует Колмогорова «Весь спорт».