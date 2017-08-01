Шляхтин: приложены все усилия, чтобы Чёгин и Казарин больше не работали

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин опроверг заявление главы рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций Руне Андерсена о том, что дисквалифицированные за антидопинговые нарушения тренеры Виктор Чёгин и Владимир Казарин продолжают работать в РФ. Андерсен сказал об этом на пресс-конференции, которая состоялась в Лондоне 31 июля.

«Я очень спокоен, когда слышу такие заявления. Потому что знаю, что Чёгин и Казарин больше не работают. Определённые сложности когда-то были, но сейчас приложены все усилия, чтобы эти люди не работали.

Я ожидал, что недостаточное допинг-тестирование российских легкоатлетов будет поводом для рабочей группы предложить продлить наше отстранение. IAAF предлагала нам дополнительно тестировать наших спортсменов за наш счёт, хотя прекрасно знает, что у нас денег нет. Ждём восстановления РУСАДА», — цитирует Шляхтина ТАСС.