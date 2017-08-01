Пикль победил на ЧЕ в стрельбе из стандартной крупнокалиберной винтовки с 300 м

В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного и крупнокалиберного оружия и стендовой стрельбе. В стрельбе из стандартной крупнокалиберной винтовки с 300 м золото завоевал австриец Бернхард Пикль. В командном зачёте первенствовала сборная Швейцарии.
Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Баку
Мужчины. Винтовка. 300 м. Личный турнир
1. Бернхард Пикль (Австрия) – 578.
2. Юхо Курки (Финляндия) – 578.
3. Кари Олссон (Швеция) – 577.
Командный зачёт
1. Швейцария – 1711.
2. Австрия – 1710.
3. Франция – 1706.