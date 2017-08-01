Стил станет новым исполнительным директором iNADO

61-летний новозеландец Грэм Стил станет новым исполнительным директором Института национальных антидопинговых организаций (iNADO), сообщает официальная страница iNADO в «Фейсбуке». Он приступит к работе с начала 2018 года, сменив на этой должности представителя Канады Жозефа де Пенсье.

В октябре-ноябре 2017 года в Бонне (Германия) состоится конгресс Института национальных антидопинговых организаций.

В Новой Зеландии бывший волейболист Стил руководил комитетом по противодействию наркотикам в спорте.