Землин стал четвёртым в «ските» на чемпионате Европы по стрельбе в Баку

В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе. В личном турнире в «ските» победу одержал чех Милош Славичек. Лучший из россиян, Александр Землин, занял четвёртое место.
Стендовая стрельба. Чемпионат Европы. Баку
Мужчины. «Скит». Личный турнир
1. Милош Славичек (Чехия) – 54 (перестрелка – 11).
2. Габриэле Росетти (Италия) – 54 (9).
3. Стефан Нильссон (Швеция) – 43.
4. Александр Землин (Россия) – 30.
5. Антон Астахов (Россия) – 21…
11. Николай Тёплый (Россия) – 119.