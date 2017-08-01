Ефимова: выиграв золото ЧМ, первым делом расстроилась, что не побила рекорд мира

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира российская пловчиха Юлия Ефимова рассказал о своих главных задачах после чемпионата мира в Будапеште и о своём победном жесте — поднятом вверх указательном пальце. В столице Венгрии Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом. Также на её счету два серебра и одна бронза.



«Хорошо оцениваю прошедший чемпионат мира. Я показала хорошее время и почти приблизилась к лучшим своим результатам. Буду работать дальше и готовится к Токио. На чемпионате России в Подмосковье я не буду серьёзно соревноваться, просто поплаваю и порадую зрителей. Устрою обязательно автограф-сессию и другие разные мероприятия.

Сейчас для меня главная задача — Токио. Когда я выиграла золото в Венгрии, то первым делом расстроилась, что не побила рекорд мира. Но с другой стороны, это даже хорошо, теперь три года есть чем заниматься. Буду по чуть-чуть прогрессировать и подводить себя к Олимпиаде.



Я знаю, что все обращают внимание на мой жест. Это ведь популярный жест, но именно мой палец всех раздражает. Не собираюсь от этого жеста отказываться. Мне нравится, я уже это на автомате делаю», — передаёт слова Ефимовой корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.