Ефимова: России у Китая не надо ничего перенимать, если только чаи

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира российская пловчиха Юлия Ефимова на пресс-конференции сказала, что сборной России по силам бороться в медальном зачёте с командой Китая, а также рассказала о своих ближайших планах.

«Мы будем стараться превосходить китайцев по количеству медалей. У них в сборной тяжеловато со спортсменами из-за большого потока меняющихся людей. Перенять у них что-то? Не думаю, что нам надо что-то у них перенимать, если только чаи какие-нибудь.

Мы планируем перед этапом Кубка мира в Токио провести сбор. Я специально выбрала только Токио, чтобы посмотреть, какая там обстановка. Также не исключаю в качестве места проведения сбора Владивосток или другое место рядом. Хочу вычислить, сколько времени понадобится для подготовки, акклиматизации. Планирую ездить так каждые три года, чтобы перед соревнованиями смотреть, как там всё", — передаёт слова Ефимовой корреспондент «Чемпионата» Альбина Ахатова.