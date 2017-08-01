Сальников: ЧМ в Будапеште показал, что популярность плавания в России растёт

Четырёхкратный олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников на пресс-конференции, посвящённой предстоящему первому этапу Кубка мира по плаванию, который состоится 2-3 августа в Москве, поблагодарил спортсменов за успешное выступление на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште и отметил рост популярности плавания в России.

«Завершился чемпионат мира в Будапеште. Он показал, что популярность водных видов спорта, и в частности плавания, растёт. Сейчас трансляции турниров по плаванию смотрят уже не миллионы, а миллиарды. Это радует. Надеемся, что этап в Москве не будет исключением.

Действительно лучший чемпионат для нас. Думаю, это только начало. Но хочу сказать огромное спасибо ребятам. Чтобы попасть на такой уровень, они проделывают колоссальную работу на тренировках», — передаёт слова Сальникова корреспондент «Чемпионата» Даниил Колышев.