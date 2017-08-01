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Бюджет Кубка мира по плаванию — 2017 составляет $ 4 млн

1 августа 2017, вторник. 20:11 Другие

Исполнительный директор Международной федерации плавания Корнел Маркулеску на пресс-конференции, посвящённой предстоящему первому этапу Кубка мира по плаванию, который состоится 2-3 августа в Москве, подвёл итоги завершившегося в Будапеште чемпионата мира по водным видам спорта.

«В Будапеште прошёл лучший чемпионат мира. Хочу поздравить российских спортсменов и федерацию с успешным выступлением. Этот чемпионат показал, насколько популярность водных видов спорта выросла.

Изменения правил проведения Кубка мира? Идея заключалась в том, чтобы сделать Кубок мира более привлекательным для зрителей и спортсменов. Мы упростили способ попадания на турнир. К тому же на прошедшем чемпионате мира мы поняли, что очень важна атмосфера на трибунах, которую мы будем стараться создать и здесь. Благодаря нашему спонсору бюджет турнира составляет 4 млн долларов», — передаёт слова Маркулеску корреспондент «Чемпионата» Даниил Колышев.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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1 августа 2017, вторник
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