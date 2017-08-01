Подозреваемый в педофилии двукратный олимпийский чемпион задержан в Киеве

Двукратный олимпийский чемпион по дзюдо австриец Петер Зайзенбахер, обвиняемый в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних бывших подопечных, сегодня, 1 августа, задержан в своей квартире в Киеве.

«В связи с ордером на задержание, выданным в декабре 2016 года Земельным уголовным судом Вены, и интенсивными поисковыми мероприятиями компетентных органов по розыску в Грузии и на Украине обвиняемый Петер Зайзенбахер был задержан 1 августа в полдень в своём доме в Киеве. Необходимый запрос о выдаче обвиняемого в Австрию уже представлен украинским властям, дата судебного слушания будет установлена в соответствии с фактической экстрадицией», — приводит слова представителя Земельного уголовного суда Вены судьи Кристины Зальцборн РИА «Новости».

Предполагается, что 56-летний Зайзенбахер совершал преступления в период между 1997 и 2004 годами, когда двум девушкам не было 14 лет. Если вина будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.



По окончании спортивной карьеры Зайзенбахер перешёл на тренерскую работу. В 2012 году он возглавлял сборную Грузии на Олимпийских играх в Лондоне, а на Олимпиаде — 2016 в Рио-де-Жанейро тренировал команду Азербайджана.