Ефимова готова устроить заплыв с акулой после завершения карьеры

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира российская пловчиха Юлия Ефимова отметила, что готова в будущем поучаствовать в заплыве с акулой по примеру 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса.



«О заплыве Фелпса узнала случайно, только когда мне задали похожий вопрос. Я не читаю и не смотрю новости на соревнованиях, мне просто некогда. Даже не знала, что он поучаствовал в подобном мероприятии. Могу ли поучаствовать в заплыве с акулой? Когда закончу карьеру, то почему бы нет. У меня уже была фотосессия с акулами, пока что мне этого хватило. Было ли страшно? Да, как-то не очень приятно», — сказала Ефимова в интервью RT.

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