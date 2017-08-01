Морозевич победил Штудера в 8-м туре шахматного турнира в Биле

Россиянин Александр Морозевич в восьмом туре шахматного турнира в Биле белыми фигурами переиграл швейцарца Ноэля Штудера. В турнирной таблице за тур до окончания соревнований лидируют индиец Пентала Харикришна и китаянка Хоу Ифань.
Шахматы. Международный турнир. Биль, Швейцария
Восьмой тур
Александр Морозевич (Россия) — Ноэль Штудер (Швейцария) — 1:0
Этьен Бакро (Франция) – Давид Навара (Чехия) – 0,5:0,5
Нико Георгиадис (Швейцария) – Петер Леко (Венгрия) – 0,5:0,5
Руслан Пономарев (Украина) – Пентала Харикришна (Индия) – 0:1
Рафаэль Ваганян (Армения) – Хоу Ифань (Китай) 0:1.
Турнирное положение. После 8-го тура
1. Пентала Харикришна — 5,5.
1. Хоу Ифань — 5,5.
3. Этьен Бакро — 5.
3. Нико Георгиадис (Швейцария) — 5.
3. Александр Морозевич — 5.
6. Руслан Пономарёв — 4.
6. Петер Леко — 4.
8. Давид Навара — 3.
9. Рафаэль Ваганян – 2.
10. Ноэль Штудер – 1.