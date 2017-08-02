Гурьев: получение Старых звания ЗМС добавит ей сил и уверенности перед Играми

Известный тюменский тренер Леонид Гурьев прокомментировал получение биатлонисткой Ириной Старых звания заслуженного мастера спорта РФ.

«Никогда даже не сомневался в Старых. До официального возвращения ей пришлось самостоятельно готовиться к прошлому сезону. Но когда я с женской командой региона приезжал на сборы в Уват, видел, как она усердно работает. Ирина полностью посвятила себя тому, чтобы вернуться в биатлон. И неслучайно она очень скоро доказала, что является спортсменкой самого высокого уровня.

В Польше Ирина по делу была лучшей биатлонисткой чемпионата Европы. Уже после турнира стало понятно, что присвоение ей заслуженного мастера спорта – вопрос времени. Сейчас к Олимпиаде в Пхёнчхане Ирина будет готовиться уже в новом статусе. Это ещё больше должно добавить ей сил и уверенности в себе", — приводит слова Гурьева агентство «Тюменская арена».