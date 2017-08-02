Россиянки уступили сборной Венгрии на ЧЕ U19 по гандболу

Сборная России среди девушек не старше 19 лет в матче второго группового этапа чемпионата Европы в Целе (Словения) уступила команде Венгрии со счётом 24:27. В составе российской команды самой результативной стала Антонина Скоробогатченко, забившая 8 голов.

В среду, 2 августа, сборная России в решающей встрече за выход в полуфинал турнира встретится с голландскими гандболистками.

Гандбол. Девушки. Чемпионат Европы U19. Целе, Словения

Второй групповой этап. Группа М1. 1-й тур

Венгрия — Россия — 27:24 (15:14).