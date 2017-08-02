МФК «Спартак» вышел из отпуска

1 августа московский мини-футбольный клуб «Спартак» вышел из отпуска и провёл первую тренировку в рамках подготовки к новому сезону. Подопечные Андрея Цуканова на открытом воздухе выполнили упражнения на растяжку, пробежали небольшой кросс, а затем сыграли в «квадрат», сообщает официальный сайт красно-белых.

В общей сложности занятие продлилось чуть больше часа.

В минувшем сезоне столичный клуб завоевал бронзовые медали Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу и не смог пробиться в Суперлигу.