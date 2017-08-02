Мкртумян, Халибеков, Панова победили на чемпионате России по тяжёлой атлетике

В Чебоксарах проходит чемпионат России по тяжёлой атлетике. 1 августа победителями соревнований стали Ваник Мкртумян, Феликс Халибеков и Надежда Панова.
Тяжёлая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары
Мужчины. До 56 кг
1. Ваник Мкртумян — 242 кг (107+135).
2. Александр Краснов — 228 (108+120).
3. Алик Айнуллов — 205 (90+115).
До 62 кг
1. Феликс Халибеков — 273 (125+148).
2. Павел Суханов — 272 (125+147),
3. Олег Лаптев — 268 (125+143).
Женщины. До 48 кг
1. Надежда Панова — 167 (71+96).
2. Ольга Голованова — 165 (72+93).
3. Яна Мохина — 161 (71+90).