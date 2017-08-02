Олимпийская чемпионка Ильиных начала тренироваться с Шибневым

Олимпийская чемпионка и бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи фигуристка Елена Ильиных приступила к тренировкам с Антоном Шибневым. Ранее Ильиных выступала с Никитой Кацалаповым и Русланом Жиганшиным, а партнёршей Шибнева была Василиса Даванкова.

«Лена не планировала завершать карьеру и хотела продолжать. Выбор был сделан в пользу Антона Шибнева, который прекратил спортивные отношения с Василисой Даванковой. Ильиных и Шибнев уже начали подготовку к сезону, с ними работают известные тренеры и хореографы, но сам факт тренировок не афишируется, хотя для программ уже выбрали музыку. Но, судя по последним фото в «Инстаграме» возле Большого театра, ребята перестали секретничать. Поэтому сейчас можно констатировать, что больше нет дуэтов Ильиных/Жиганшин и Даванкова/Шибнев, а есть Ильиных/Шибнев, которые дебютируют на льду официально уже совсем скоро», — сообщил источник, знакомый с ситуацией, в интервью агентству «Р-Спорт».

Фото доступно в «Инстаграме» Шибнева.