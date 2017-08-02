83% жителей Лос-Анджелеса поддержали проведение в городе Олимпиады-2028

83% жителей округа Лос-Анджелес одобрительно относятся к проведению летних Олимпийских игр в городе в 2028 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого университетом Лойола Мэримаунт, сообщает The Los Angeles Daily News. 31 июля американский город официально подал свою заявку на проведение Игр-2028. Для окончательного объявления Лос-Анджелеса хозяином Олимпиады-2028 необходимо ратифицировать трёхстороннее соглашение между МОК, Лос-Анджелесом и Парижем, которому в такой ситуации предстоит принять Игры-2024.

В 2016 году 88% жителей Лос-Анджелеса поддерживали проведение в городе Олимпиады-2024.

70% респондентов планируют посетить соревнования, а 21% жителей готов уехать из города на время Игр.