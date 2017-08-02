Тменов: обидно, что Зайзенбахер разом уничтожил весь свой авторитет

Вице-президент Федерации дзюдо России призёр Олимпийских игр Тамерлан Тменов прокомментировал информацию о том, что двукратный олимпийский чемпион по дзюдо австриец Петер Зайзенбахер, обвиняемый в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних бывших подопечных, был задержан в своей квартире в Киеве.

«Информация стала для меня шоком, к сожалению. Этот вопрос не имеет никакого отношения к нашему виду спорта. Я знаю Зайзенбахера, неоднократно общался, и никаких предпосылок не было, вроде он был нормальный человек. А что касается отклонений — это вопрос либо к медицинским специалистам, либо к научным экспертам, это уже психологические отклонения. Очень жаль, что так с ним получилось. Обидно, что такой заслуженный человек разом уничтожил весь свой авторитет», — цитирует Тменова «Р-Спорт».