Ефимова снялась с этапа Кубка мира в Москве

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира российская пловчиха Юлия Ефимова снялась с первого этапа Кубка мира, который стартовал в Москве. 2 августа она вышла в финал на 50 м брассом с пятым результатом (30,57) и показала 10-е время на 100 м комплексом (1.01,78).

«Тренерский штаб Efimova Team после утренней части первого дня этапа Кубка мира в Москве принял решение снять Юлию Ефимову с дальнейших соревнований. Таким образом, Юлия не выступит ни сегодня вечером в финале на 50 м брассом, куда отобралась с пятым временем, ни завтра на 200 м брассом. Ничего страшного, однако дополнительной нагрузки лучше избежать», — говорится в сообщении на странице Efimova Team в «Фейсбуке».