Началось выдвижение кандидатов на награду МОК за успехи в тренерской работе

Международный олимпийский комитет объявил о начале выдвижения кандидатов на награду за достижения в тренерской работе. Приз будет вручаться ежегодно за выдающиеся достижения тренеров, завершивших карьеру. Право выдвижения кандидатов имеют международные спортивные федерации, Национальные олимпийские комитеты, члены комиссий спортсменов МОК и члены МОК. Заявки принимаются до 15 сентября 2017 года.

Победителей определит комиссия, в которую войдут главы комиссии по взаимоотношениям спортсменов с людьми из их окружения, члены МОК и комиссии спортсменов МОК, выбранные президентом комитета.