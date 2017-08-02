Авербух: постановщиком программ для Ильиных и Шибнева я не являюсь

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух сообщил, что не является постановщиком программ для нового дуэта Елена Ильиных / Антон Шибнев. Ранее Ильиных выступала с Никитой Кацалаповым и Русланом Жиганшиным, а партнёршей Шибнева была Василиса Даванкова.

«Пара получилась достаточно красивой, ребята смотрятся друг с другом хорошо, но говорить о её перспективах надо будет позже, поскольку сейчас они должны притереться друг к другу. Они приезжали ко мне в Сочи, однако я не ставил им программы, лишь консультировал во время нескольких тренировок, делал поправки. Так что постановщиком их программ я не являюсь.

Сейчас нельзя говорить о том, что у нас появляются новые лидеры команды, у нас они уже есть — это Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв и Александра Степанова / Иван Букин. Ребята могут побороться за третье место с рядом пар, но им ещё надо пройти достаточно длинный путь, прежде чем стать той парой, которая может претендовать на высокие места", — цитирует Авербуха ТАСС.