Россияне — вторые в стрельбе по движущейся мишени с 50 м на ЧЕ в Баку

Россияне Михаил Азаренко, Максим Степанов и Дмитрий Романов завоевали серебряные медали чемпионата Европы по пулевой стрельбе в Баку в командных соревнованиях по стрельбе по движущейся мишени с 50 метров. Победили стрелки из Швеции, а замкнули тройку лидеров финны.

Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан

Движущаяся мишень. 50 м. Медленная и быстрая скорости



Мужчины. Командные соревнования

1. Швеция – 1762.

2. Россия (Михаил Азаренко, Максим Степанов, Дмитрий Романов) – 1745.

3. Финляндия – 1745.