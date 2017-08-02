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Красных, Вековищев и Каменева — призёры этапа КМ по плаванию в Москве

2 августа 2017, среда. 19:02 Другие

Россиянин Александр Красных занял второе место на дистанции 200 метров вольным стилем на первом этапе Кубка мира по плаванию, уступив только южноафриканцу Чаду Ле Кло. Замкнул тройку призёров ещё один представитель России Михаил Вековищев.

В плавании на 100 метров на спине среди женщин лучшей стала венгерка Катинка Хошсу, а россиянка Мария Каменева показала третий результат.

Плавание. Кубок мира. Первый этап. Москва, Россия

Мужчины. Вольный стиль. 200 м
1. Чад Ле Кло (ЮАР) – 1.42,54.
2. Александр Красных (Россия) – 1.42,69.
3. Михаил Вековищев (Россия) – 1.43,26.
4. Никита Лобинцев (Россия) – 1.44,11…
7. Данила Изотов (Россия) – 1.45,79.

Женщины. Спина. 100 м
1. Катинка Хошсу (Венгрия) – 55,65.
2. Эмили Сибом (Австралия) – 56,60.
3. Мария Каменева (Россия) – 57,09…
7. Полина Лапшина (Россия) – 58,83.
8. Ирина Приходько (Россия) – 59,63.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Данила Изотов Никита Лобинцев
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