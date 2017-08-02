Команда Ride The Planet сняла фильм про каякинг в Норвегии

Команда проекта Ride The Planet отправилась в Норвегию для съёмок очередного фильма, посвящённого сплаву по бурной воде горных рек на каяках. В этом путешествии и съемках приняли участие опытнейшие российские каякеры Алексей Лукин, Иван Рыбников, Сергей Ильин и Иван Козлачков, а также съёмочная группа – Олег Колмовский, Константин Галат, Елизавета Прозорова и Глеб Ермолаев.



«Каждый раз, когда я вновь оказываюсь в Норвегии, в моей памяти всплывают ярчайшие воспоминания двенадцатилетней давности. Тогда я впервые оказался в этих фантастических местах, прыгнул на лодке свой первый водопад. Именно здесь я беспамятно влюбился в каякинг. С тех пор моя жизнь кардинально изменилась, а Норвегия как была, так и осталась лучшим в Cтаром свете местом для этого вида спорта.



В последние годы я участвую в большом количестве каяк-проектов и экспедиций. Я был очень рад, когда узнал, что очередной фильм RideThePlanet, посвященный каякингу, будет сниматься в Норвегии. В этом месте я прошел становление как райдер и гид, сюда я возвращаюсь ежегодно на протяжении двенадцати лет и эта страна с фантастической природой стала мне почти родной», — рассказал Ильин.

Ride The Planet снял фильм о каякинге в Норвегии