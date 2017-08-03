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ВАДА обновило дорожную карту по восстановлению РУСАДА

3 августа 2017, четверг. 02:05 Другие

Всемирное антидопинговое агентство опубликовало обновлённую дорожную карту по восстановлению работы Российского антидопингового агентства. РУСАДА выполнило 19 пунктов, и ВАДА ожидает от него выполнения ещё 12.

1. Ответственные органы по борьбе с допингом в России должны публично признать результаты расследования Макларена. Речь идёт о РУСАДА, министерстве спорта и Олимпийском комитете России.

2. Российское правительство должно предоставить компетентным организациям доступ к хранящимся в московской лаборатории образцам мочи. Данные образцы были запечатаны из-за федерального расследования.

3. Наблюдательный совет РУСАДА должен выбрать нового генерального директора с помощью прозрачных выборов и с привлечением двух международных экспертов.

4. РУСАДА должно обеспечить появление нового дееспособного комитета по TUE (терапевтические исключения для спортсменов).

5. Сотрудники российского комитета по TUE должны пройти профессиональную подготовку.

6. РУСАДА должно укомплектовать и обучить персонал во всех отделах, продолжить нанимать допинг-офицеров и сопровождающих лиц.

7. РУСАДА должно укрепить свою юридическую базу.

8. РУСАДА должно покрыть расходы UKAD и двух международных экспертов, участвующих в проекте, который по плану должен быть завершён к апрелю 2018 года.

9. Финансовый орган РУСАДА должен быть полностью независим от финансирования правительства России.

10. РУСАДА должно иметь достаточно ресурсов для поддержания и дальнейшего развития образовательных программ, пропагандирующих ценности.

11. ВАДА должно провести аудит РУСАДА. Ориентировочное время проведения аудита — сентябрь 2017 года.

12. ВАДА должно провести ещё одну проверку в течение четырёх месяцев с момента, когда РУСАДА сможет обеспечить выполнение обязательств.

Источник: Официальный сайт ВАДА Сообщить об ошибке
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3 августа 2017, четверг
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