Карякин победил Свидлера на старте Grand Chess Tour в Сент-Луисе

Российский гроссмейстер Сергей Карякин обыграл своего соотечественника Петра Свидлера в первом тура третьего этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США). Карякин играл белыми и завершил партию в свою пользу на 39-м ходу.

Ещё один россиянин Ян Непомнящий проиграл представителю Армении Левону Ароняну.

Шахматы. Grand Chess Tour. Третий этап. Сент-Луис, США

1-й тур

Сергей Карякин (Россия) — Пётр Свидлер (Россия) — 1:0

Фабиано Каруана (США) – Магнус Карлсен (Норвегия) – 0,5:0,5

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Уэсли Со (США) – 1:0

Левон Аронян (Армения) – Ян Непомнящий (Россия) – 1:0

Вишванатан Ананд (Индия) – Хикару Накамура (США) – 0,5:0,5.