Смирнов: пробы в московской лаборатории опечатал СК, нельзя приказать их открыть

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов заявил, что Россия не будет безоговорочно принимать результаты доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Ранее ВАДА опубликовало обновлённую дорожную карту по восстановлению работы Российского антидопингового агентства. РУСАДА выполнило 19 пунктов, и ВАДА ожидает от него выполнения ещё 12.

«Что касается Макларена, то мы неоднократно говорили, что в целом мы не отрицаем и признаём, что у нас были проблемы, был сбой, и над этим мы работаем. У нас создана известная программа борьбы с допингом, утверждённая президентом, разработаны мероприятия, и там предполагаются вещи, направленные на то, чтобы сделать спорт у нас чистым. Что касается доклада, мы неоднократно говорили, что он содержит определённые спорные позиции и положения. Высказывались уже и представители наших спортивных организаций. Безоговорочно никто этот доклад принимать не собирается", – цитирует Смирнова «Р-Спорт».

Также Смирнов сообщил, что допинг-пробы в московской антидопинговой лаборатории опечатаны следственным комитетом РФ и никто не может приказать их открыть, о чём неоднократно сообщалось ВАДА: «Они же знают, и мы им много раз объясняли, что все эти пробы опечатаны, с ними ведётся работа, которая осуществляется соответствующими следственными органами. И у нас в стране, и в любой другой цивилизованной стране никто не может приказать открыть и распечатать всё. Что-то новое. Эти пробы опечатаны следственными органами, лаборатория у университета, и они, очевидно, как-то с ними сотрудничают. Тут мы никак не можем этот процесс ускорить».