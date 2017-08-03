Трёхкратный призёр ОИ бегун де Грассе пропустит чемпионат мира в Лондоне

Трёхкратный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, двукратный призёр чемпионата мира в Пекине канадский бегун Андре де Грассе не выступит на первенстве мира в Лондоне из-за травмы подколенного сухожилия, полученной на тренировке. Об этом 22-летний спортсмен сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

«Я нахожусь в своей лучшей форме и невероятно расстроен, что не буду иметь возможности выступить за свою страну в Лондоне. Я вернусь более сильным и быстрым спортсменом», — в частности написал канадец.