Сеть отелей AZIMUT Hotels объявила о старте конкурса «Найди солнце по азимуту»

Международная сеть отелей AZIMUT Hotels объявила о конкурсе-флэшмобе «Найди солнце по азимуту», победитель которого проведёт несколько незабываемых дней в городе, где можно опередить время, – Владивостоке. Первый российский бренд международной отельной сети объединит под своими хэштегами вдохновляющие таймлапс – видео из серии фотографий, снятых с фиксированной точки.

До 1 сентября история вашего солнца, проходящего свой путь над красивыми городскими и природными пейзажами России, может претендовать на победу. Для этого при размещении таймлапс на личной странице в социальных сетях достаточно поставить два официальных хэштега конкурса, #найдисолнцепоазимуту, #azimuthotels, и указать город своего проживания.

К участию в конкурсе «Найди солнце по азимуту» принимаются работы, выложенные с 1 августа по 1 сентября. Имя победителя будет названо 5 сентября. Его ждёт оплаченный для двоих персон перелёт (эконом-класс) и 4 ночи в «AZIMUT Отель Владивосток». Наградой за второе и третье место станут 3 и 2 ночи в любом из 18 отелей сети AZIMUT Hotels на территории России. Также каждый из призёров конкурса получит на память практичный подарок – биван (надувной мобильный диван).