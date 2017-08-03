Бюджет гандбольного «Спартака» в первый сезон будет около 100 млн рублей

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв рассказал, каким будет бюджет у нового московского гандбольного клуба «Спартак».

«Бюджет команды на первый сезон будет составлять большее 50 млн рублей, но меньше 100 млн рублей. Он будет около 100 млн рублей. Понятно, что если клуб будет участвовать в Лиге чемпионов, то его бюджет будет увеличен в несколько раз и составит около 250-300 млн рублей. Это нормальные цифры и приемлемый бюджет», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.