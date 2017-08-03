Филиппов: у гандбольного «Спартака» нет вариантов «играть плохо»

Главный тренер гандбольного «Спартака» Василий Филиппов прокомментировал создание клуба и рассказал о подготовке к сезону.

«Я очень рад, что гандбольная команда попала в семью «Спартака». Для меня это особо приятно: я сам болельщик и вся моя семья красно-белая. Отец более 20 лет болеет за футбольный «Спартак», два сына не пропускают ни одного матча. Когда мои дети узнали, что папа будет главным тренером нового гандбольного клуба «Спартак», они сказали: «Папа, ты ведь представляешь, какая это ответственность?!». Я ответил, что понимаю, такое количество болельщиков и какая колоссальная ответственность ложится на меня.

Болельщики «Спартака» поддерживают команду всегда, во всех случаях, они всегда с командой. Я рад, что мы вступили в эту семью. Болельщики будут поддерживать нас. У нас не будет вариантов «играть плохо», мы будем радовать болельщиков. Первая наша игра состоится в Беларуси – это будет товарищеский матч с «Гомелем». Подготовка идёт полным ходом: все, слава богу, здоровы, все работают. Мы смотрим вперёд и готовы защищать красно-белые цвета», — передаёт слова Филиппова корреспондент «Чемпионата» Альбина Ахатова.