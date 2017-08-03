Гандбольный «Спартак» откроет свою детскую школу

Президент Московской федерации гандбола Максим Ксензов сообщил, что новый столичный гандбольный клуб «Спартак» откроет свою детскую школу.

«Структура спортивной школы в Москве сложилась, но сейчас, с учётом появления профессиональной команды – а ведь профессиональная команда не просто оторвана от остальных, это спортивное общество с серьёзными традициями, — я уверен, мы найдём возможность совместными усилиями создать и детскую школу «Спартак». В идеале, детей надо готовить со школьной семьи и воспитывать традиции, надо знать флаг и историю с традициями, на которых нужно воспитывать поколение. Детская школа будет тоже носить название «Спартак».

Когда я говорил про школу, я имел в виду общеобразовательную школу. Не все знают, что гандбол является третьим видом спорта в школьной программе. Уроки гандбола будут давать во всех школах: везде предусмотрены гандбольные площадки, ведь для этого спорта много не надо – мяч, площадка… Надо начинать с общеобразовательных школ, чтобы появлялся интерес и дети шли в спортшколы и спортклубы. Мы должны строить базовую инфраструктуру большого спорта, начиная с детского. Детский спорт – это самое главное», — передаёт слова Ксензова корреспондент «Чемпионата» Альбина Ахатова.