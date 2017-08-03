Бразилец Соарес победил на 11-м этапе велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme

3 августа в Чите завершился 11-й этап (660 км) ультрамарафонской шоссейной многодневной велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme. Неожиданную победу одержал бразильский велогонщик Марсело Флорентино Соарес, опередивший лидеров общего зачёта. Почти на 12 минут от него отстали лидер общего зачёта гонки россиянин Алексей Щебелин и идущий в генеральной классификации вторым Пьер Бишофф из Германии. Четвёртым стал датчанин Петер Сандхольт. Щебелин остался лидером генеральной классификации.

Завтра гонщикам предстоит старт «королевского», 12-го этапа велогонки — Чита – Свободный (1368 км).

Ежегодная велогонка проходит через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Свободный, Хабаровск и финиширует 10 августа во Владивостоке.