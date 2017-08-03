Конгресс IAAF продлил отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлил временное отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) от членства в организации, сообщает Inside the Games. За продление санкций выступили 166 членов конгресса из 187.

Напомним, что в понедельник, 31 июля, рабочая группа IAAF по восстановлению членства ВФЛА в IAAF рекомендовала конгрессу ассоциации оставить в силе лишение ВФЛА статуса члена IAAF.

Таким образом, российские легкоатлеты, допущенные до участия в международных соревнованиях, продолжат выступать под нейтральным флагом.