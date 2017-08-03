Красных выиграл заплыв на 400 м кролем на этапе КМ в Москве

Россиянин Александр Красных победил на дистанции 400 метров вольным стилем на первом этапе Кубка мира по плаванию в Москве. Среди женщин в заплыве на 100 метров кролем первенствовала шведка Сара Сьострём, установившая новый мировой рекорд.

Плавание. Кубок мира. Первый этап. Москва, Россия



Мужчины. Вольный стиль. 400 м

1. Александр Красных (Россия) – 3.38,85.

2. Габриэле Детти (Италия) – 3.39,02.

3. Хенрик Кристиансен (Норвегия) – 3.39,88…

5. Александр Фёдоров (Россия) – 3.45,47.

Женщины. Вольный стиль. 100 м

1. Сара Сьострём (Швеция) — 50,77.

2. Раноми Кромовидьойо (Нидерланды) — 51,14.

3. Кейт Кэмпбелл (Австралия) — 51,59...

5. Вероника Фёдорова (Россия) — 52,99...

7. Дарья Карташова (Россия) — 54.09.

8. Дарья Устинова (Россия) – 54,29.