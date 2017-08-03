Повх: мы с Земляк не понимаем, откуда у нас такие показатели

Чемпионка Европы 2010 года в эстафете 4х100 м украинка Олеся Повх рассказала о причинах её отстранения от участия в чемпионате мира по лёгкой атлетике. Также была отстранена другая украинская бегунья — Ольга Земляк. По словам Повх, неделю назад спортсменки получили официальное письмо о подозрении в применении допинга, однако они считают, что процедура была несертифицированной.



«Эта методика не узаконена, она не подтверждена ни IAAF, ни ВАДА. В письме нас попросили до 1 августа 2017 года объяснить эти показатели. Но мы ничего не могли объяснить, поскольку сами не понимаем, откуда они у нас. Наша федерация на основе этого письма приняла решение отстранить нас от всех соревнований», — приводит слова Повх Sportarena со ссылкой на Пятый канал.