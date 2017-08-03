Каменева и Фесикова — 4-я и 5-я на дистанции 50 м на спине на этапе КМ в Москве

Австралийка Эмили Сибом победила в плавании на 50 метров на спине на первом этапе Кубка мира по плаванию в Москве. Россиянка Мария Каменева остановилась в шаге от пьедестала, а Анастасия Фесикова стала пятой.

В комплексном плавании на 200 метров сильнейшей стала венгерка Катинка Хошсу. Россиянка Кристина Вершинина показала шестой результат.

Плавание. Кубок мира. Первый этап. Москва, Россия

Женщины



Спина. 50 м

1. Эмили Сибом (Австралия) – 26,35.

2. Майке Де Ваард (Нидерланды) – 26,55.

3. Алия Тчорц (Польша) – 26,69.

4. Мария Каменева (Россия) – 26,73.

5. Анастасия Фесикова (Россия) – 26,77.



Комплексное плавание. 200 м

1. Катинка Хошсу (Венгрия) – 2.04,76.

2. Эмили Сибом (Австралия) – 2.07,64.

3. Алисия Тчорц (Польша) – 2.08,13…

6. Кристина Вершинина (Россия) – 2.12,04…

8. Александра Маслова (Россия) – 2.15,91.