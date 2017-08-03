Глушаков: впервые побывал на пляжном футболе, и сразу — на дерби

Футболист сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков посетил матч 15-го тура чемпионата России по пляжному футболу между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Красно-белые оказались сильнее, выиграв со счётом 8:3.

«Побывал впервые на пляжном футболе, и сразу — на дерби! С легендарным специалистом смотрел матч. Викторович, спасибо за компанию! Оказался фартовым для моего друга Юрия Котова. С победой, „Спартак“!» — написал Глушаков на своей странице в сети «Инстаграм».

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